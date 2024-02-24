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    13:38, 24 Февраль 2024 | GMT +6

    Землетрясение произошло в 257 километрах от Актау

    Землетрясение произошло в 257 километрах от Актау
    Фото: Google maps

    Землетрясение зафиксировали в 257 километрах от Актау, передает агентство Kazinform со ссылкой на lada.kz.

    Сейсмическая активность была зафиксирована на глубине 65 километров, сообщил Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

    Землетрясение произошло 23 февраля в 19:58 по местному времени на глубине 65 километров.

    Магнитуда составила 3,0 балла.

    Координаты гипоцентра 41°58′48″ северной широты и 49°1′12″ восточной долготы.

    Сейсмическая активность зафиксирована примерно в 257 километрах от Актау.

    Теги:
    Землетрясение Регионы Актау Происшествия Мангистауская область
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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