Землетрясение произошло в 257 километрах от Актау

Землетрясение зафиксировали в 257 километрах от Актау, передает агентство Kazinform со ссылкой на lada.kz.

Сейсмическая активность была зафиксирована на глубине 65 километров, сообщил Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

Землетрясение произошло 23 февраля в 19:58 по местному времени на глубине 65 километров.

Магнитуда составила 3,0 балла.

Координаты гипоцентра 41°58′48″ северной широты и 49°1′12″ восточной долготы.

Сейсмическая активность зафиксирована примерно в 257 километрах от Актау.