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    16:50, 01 Апрель 2022 | GMT +6

    Землетрясение произошло в 253 км от Алматы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 1 апреля в 15 час 34 мин 42 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    «Эпицентр землетрясения расположен в 253 км на восток от г. Алматы на территории Казахстана . Энергетический класс землетрясения 8.9 . Магнитуда MPV 4.1 . Координаты эпицентра 43.13° с.ш. 80.02° в.д. Глубина 35 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».


    Фото: eudat.eu


    Теги:
    Землетрясение Происшествия, ЧС Алматы
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