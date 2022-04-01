Землетрясение произошло в 253 км от Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 1 апреля в 15 час 34 мин 42 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 253 км на восток от г. Алматы на территории Казахстана . Энергетический класс землетрясения 8.9 . Магнитуда MPV 4.1 . Координаты эпицентра 43.13° с.ш. 80.02° в.д. Глубина 35 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

Фото: eudat.eu



