Землетрясение произошло в 251 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 251 км на север от города Алматы произошло землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК».

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 28 октября в 17 часов 27 минут 29 секунд алматинского времени зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 251 км на север от города Алматы на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения - 8.3.

Магнитуда MPV 3.6.

Координаты эпицентра - 45.38° с.ш. 77.77° в.д.

Глубина – 15 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет