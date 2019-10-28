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Землетрясение произошло в 251 км от Алматы

28 Октября 2019 19:21
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Землетрясение произошло в 251 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 251 км на север от города Алматы произошло землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК».

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Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 28 октября в 17 часов 27 минут 29 секунд алматинского времени зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 251 км на север от города Алматы на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения - 8.3.

Магнитуда MPV 3.6.

Координаты эпицентра - 45.38° с.ш. 77.77° в.д.

Глубина – 15 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

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Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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Багдат Хасенова

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