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Землетрясение произошло в 245 км к юго-востоку от Алматы
16 Марта 2020 08:05
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 245 км к юго-востоку от города Алматы, на территории Кыргызстана, произошло землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Сеть сейсмических станций Сейсмологической опытно-методической экспедиции Комитета науки Министерства образования и науки РК.
Новости по темеВ 416 км от Алматы произошло землетрясение На юго-западе Ирана произошло землетрясение Землетрясение магнитудой 3.7 произошло в Казахстане
«Землетрясение зарегистрировано 16 марта в 5 часов 54 минуты 53 секунды Алматинского времени. Энергетический класс землетрясения - 10. Магнитуда - 3.7», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».
Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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