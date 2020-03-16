Землетрясение произошло в 245 км к юго-востоку от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 245 км к юго-востоку от города Алматы, на территории Кыргызстана, произошло землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Сеть сейсмических станций Сейсмологической опытно-методической экспедиции Комитета науки Министерства образования и науки РК.

«Землетрясение зарегистрировано 16 марта в 5 часов 54 минуты 53 секунды Алматинского времени. Энергетический класс землетрясения - 10. Магнитуда - 3.7», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».



