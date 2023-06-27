Землетрясение произошло в 244 километрах от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Землетрясение произошло в 244 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК.

Землетрясение зафиксировали в 19:31 по времени Алматы.

Эпицентр землетрясения расположен в 244 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения 9.8.

Магнитуда MPV 4.2.

Координаты эпицентра 42.43° с.ш. 74.11° в.д.

Глубина 15 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

Ранее еще одно землетрясение произошло в 11:15 в 845 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана.

Энергетический класс землетрясения 11.5.

Магнитуда MPV 5.3.

Координаты эпицентра 36.87° с.ш. 71.41° в.д.

Глубина 30 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет