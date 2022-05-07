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Землетрясение произошло в 222 км от Алматы
7 Мая 2022 23:59

Землетрясение произошло в 222 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На территории Казахстана в 222 км от Алматы зафиксировано землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Сейсмологической опытно-методической экспедиции (СОМЭ).

«Сетью сейсмических станций СОМЭ Министерства по чрезвычайным ситуациям РК 7 мая в 16 час 15 мин 22 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 222 км на северо-восток от города Алматы, на территории Казахстана . Энергетический класс землетрясения 8.4. Магнитуда MPV 3.7. Координаты эпицентра 44.13° с.ш. 79.36° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».


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