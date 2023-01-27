Землетрясение произошло в 191 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 27 января в 06:10 по времени Алматы зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 191 км на юг от Алматы на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения 11.9.

Магнитуда MPV 5.2.

Координаты эпицентра 41.52° с.ш. 77.37° в.д.

Глубина 10 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): ощутимое в Алматы 2-3 балла

Фото: ekonomigundemi.com.tr