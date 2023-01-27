Землетрясение произошло в 191 км от Алматы
27 Января 2023, 07:41
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 27 января в 06:10 по времени Алматы зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».
Эпицентр землетрясения расположен в 191 км на юг от Алматы на территории Кыргызстана.
Энергетический класс землетрясения 11.9.
Магнитуда MPV 5.2.
Координаты эпицентра 41.52° с.ш. 77.37° в.д.
Глубина 10 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): ощутимое в Алматы 2-3 балла
Фото: ekonomigundemi.com.tr
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