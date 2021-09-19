Землетрясение произошло в 187 километрах от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций СОМЭ КН МОН РК 19 сентября 09.01 зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 187 км на северо-восток от г. Алматы на терриотории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8.1. Магнитуда MPV 3.7. Координаты эпицентра 44.73° с.ш. 77.89° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении.



