    14:23, 12 Сентябрь 2025 | GMT +5

    В столице Кыргызстана ощутили землетрясение

    Сетью сейсмических станций ТОО «Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации» МЧС РК 12 сентября 2025 г. в 12 час 57 мин по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, передает агентство Kazinform. 

    Землетрясение произошло в 187 километрах от Алматы
    Фото: Anadolu

    Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.

    Эпицентр располагался в 187 км на юго-запад от г. Алматы на территории Кыргызстана.

    В Кыргызстане подземные толчки почувствовали жители Бишкека и Чуйской области.

    По предварительным данным Института сейсмологии НАН КР, интенсивность землетрясения с силой в эпицентре составила около 4.5 баллов по 12 балльной шкале MSK-64, магнитудой (Mpv=4,0), (энергетический класс K=9,3).

    Очаг располагался на территории Кыргызстана, в 5 км к северо-западу от с. Горная Маевка, 8 км к северо-востоку от с.Арашан, 11 км к юго-западу от с. Ниж. Серафимовка, в 20 км к юго-востоку от г.Бишкек.

    Интенсивность землетрясения в населенных пунктах с.Горная Маевка, с.Арашан, с. Нижняя Серафимовка, г.Бишкек составила 4 балла.

    Сведений по пострадавшим и разрушениям также не поступало.

    Ранее сообщалось о произошедшем в Тихом океане землетрясении магнитудой 6,8.

     

    Казахстан Землетрясение Кыргызстан
