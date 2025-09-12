В столице Кыргызстана ощутили землетрясение

Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.

Эпицентр располагался в 187 км на юго-запад от г. Алматы на территории Кыргызстана.

В Кыргызстане подземные толчки почувствовали жители Бишкека и Чуйской области.

По предварительным данным Института сейсмологии НАН КР, интенсивность землетрясения с силой в эпицентре составила около 4.5 баллов по 12 балльной шкале MSK-64, магнитудой (Mpv=4,0), (энергетический класс K=9,3).

Очаг располагался на территории Кыргызстана, в 5 км к северо-западу от с. Горная Маевка, 8 км к северо-востоку от с.Арашан, 11 км к юго-западу от с. Ниж. Серафимовка, в 20 км к юго-востоку от г.Бишкек.

Интенсивность землетрясения в населенных пунктах с.Горная Маевка, с.Арашан, с. Нижняя Серафимовка, г.Бишкек составила 4 балла.

Сведений по пострадавшим и разрушениям также не поступало.

Ранее сообщалось о произошедшем в Тихом океане землетрясении магнитудой 6,8.