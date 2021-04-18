Землетрясение произошло в 181 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 04 часа 38 минут зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт СОМЭ.

«Эпицентр землетрясения расположен в 181 км на северо-запад от г. Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8.5. Магнитуда MPV 3.7. Координаты эпицентра 43.84° с.ш. 74.86° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО.