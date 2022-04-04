Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Землетрясение произошло в 176 км от Алматы на территории Кыргызстана

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
4 Апреля 2022, 20:52
Землетрясение произошло в 176 км от Алматы на территории Кыргызстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 4 апреля в 19 час 43 мин 01 сек по алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 176 км на юго-восток от г. Алматы на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения 8.6. Магнитуда MPV 3.9. Координаты эпицентра 42.10° с.ш. 78.43° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

Ранее сообщалось, что землетрясение произошло в 826 км от Алматы.


Фото: eudat.eu


Алматы   Происшествия   Кыргызстан   Землетрясение  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию