Землетрясение произошло в 176 км от Алматы на территории Кыргызстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 4 апреля в 19 час 43 мин 01 сек по алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 176 км на юго-восток от г. Алматы на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения 8.6. Магнитуда MPV 3.9. Координаты эпицентра 42.10° с.ш. 78.43° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

Ранее сообщалось, что землетрясение произошло в 826 км от Алматы.

Фото: eudat.eu