Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Землетрясение произошло в 174 км от Алматы
9 Августа 2022 22:38

Землетрясение произошло в 174 км от Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 09 августа 2022 года в 21 час 36 мин 22 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 174 км на северо-запад от г. Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 10.3. Магнитуда MPV 4.4. Координаты эпицентра 44.07° с.ш. 75.12° в.д. Глубина 20 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».





Фото: cnbcfm.com


Новости по теме
Электромеханик погиб на разрезе «Восточный» в Павлодарской области
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 августа
Движение по улице Навои в Алматы будет временно перекрыто
Читайте также
Поиски пропавшей девочки в Костанае ведутся с помощью мотодельтаплана
Бойцы Нацгвардии спасли тонущего мужчину в Нур-Султане
Электромеханик погиб на разрезе «Восточный» в Павлодарской области
Манипулятор повредил автобус в Петропавловске: есть пострадавшие
Движение по улице Навои в Алматы будет временно перекрыто
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 августа
Более 200 религиозных книг изъяли у мужчины в аэропорту Шымкента
Мужчина поймал упавшую с 10 этажа девочку в Нур-Султане
Популярное
1 Третьи сутки ищут пропавшую девочку в Костанайской области
2 Военнослужащих Нацгвардии и погранвойск подключили к поиску девочки в Костанайской области
3 Казахстан покинул топ-5 рейтинга всемирной шахматной олимпиады
4 Может ли курс доллара превысить 500 тенге к осени – мнение эксперта
5 Елена Рыбакина одержала первую победу после триумфа на Уимблдоне

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Акимы получили реальную возможность улучшить жизнь людей на местах
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Архив