Землетрясение произошло в 171 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 15 ноября в 18:20 по Алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 171 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения 8.6.

Магнитуда MPV 3.8.

Координаты эпицентра 42.80° с.ш. 74.90° в.д.

Глубина 15 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет