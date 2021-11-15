Новости
-
-
-
вчера 23:48
-
-
вчера 23:00
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:02
-
-
-
-
-
-
-
Землетрясение произошло в 171 км от Алматы
15 Ноября 2021 23:48
Поделиться:
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 15 ноября в 18:20 по Алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».
Новости по темеВодитель врезался в игровую площадку на угнанной машине в Таразе Сгорел автомобиль во дворе дома в Павлодаре ДТП с тремя авто произошло в Актюбинской области
Эпицентр землетрясения расположен в 171 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.
Энергетический класс землетрясения 8.6.
Магнитуда MPV 3.8.
Координаты эпицентра 42.80° с.ш. 74.90° в.д.
Глубина 15 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Заморозки и усиление ветра ожидаются в большинстве городов Казахстана 16 ноября
- Подростка с ребенком пытались выселить из дома в Алматы: акимат разъяснил ситуацию
- Родителей подростков, закидавших камнями автобусы, наказали в Алматы
- ДТП в ВКО: один погиб, четверо пострадали
- Подозреваемых в покушении на убийство задержали в Алматы
- Водитель врезался в игровую площадку на угнанной машине в Таразе
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн