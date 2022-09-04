Землетрясение произошло в 170 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 3 сентября в 15:46 по времени Алматы зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 170 км на северо-запад от города Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 7.8. Магнитуда MPV 3.3. Координаты эпицентра 44.06° с.ш. 75.17° в.д. Глубина 20 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».