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    21:10, 06 Август 2023 | GMT +6

    Землетрясение произошло в 17 километрах от Алматы: толчки ощущались в Алма-Арасане

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    Фото: из открытых источников
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК в 20:29 зафиксировала землетрясение на территории Казахстана. Подземные толчки ощущались в ущелье Алма-Арасан, передает МИА «Казинформ».

    Эпицентр землетрясения расположен в 17 км на юг от Алматы на территории Казахстана.

    Энергетический класс землетрясения 8.8.

    Магнитуда MPV 4.2.

    Координаты эпицентра 43.06° с.ш. 76.89° в.д.

    Глубина 10 км.

    Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы, ущелье Алма-Арасан, 2 балла

    Часом ранее сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК в 19:23 зафиксировала землетрясение в 903 км от Алматы.

    Эпицентр землетрясения расположен в 903 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана.

    Энергетический класс землетрясения 11.6.

    Магнитуда MPV 5.2.

    Координаты эпицентра 36.81° с.ш. 70.39° в.д.

    Глубина 180 км.

    Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

    Ранее подземные толчки фиксировались в 854 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана.


    Теги:
    Природа Алматы Землетрясение Афганистан Происшествия Происшествия, ЧС для mail.ru
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