21:10, 06 Август 2023 | GMT +6
Землетрясение произошло в 17 километрах от Алматы: толчки ощущались в Алма-Арасане
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК в 20:29 зафиксировала землетрясение на территории Казахстана. Подземные толчки ощущались в ущелье Алма-Арасан, передает МИА «Казинформ».
Эпицентр землетрясения расположен в 17 км на юг от Алматы на территории Казахстана.
Энергетический класс землетрясения 8.8.
Магнитуда MPV 4.2.
Координаты эпицентра 43.06° с.ш. 76.89° в.д.
Глубина 10 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы, ущелье Алма-Арасан, 2 балла
Часом ранее сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК в 19:23 зафиксировала землетрясение в 903 км от Алматы.
Эпицентр землетрясения расположен в 903 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана.
Энергетический класс землетрясения 11.6.
Магнитуда MPV 5.2.
Координаты эпицентра 36.81° с.ш. 70.39° в.д.
Глубина 180 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Ранее подземные толчки фиксировались в 854 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана.