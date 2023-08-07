Землетрясение произошло в 17 километрах от Алматы: толчки ощущались в Алма-Арасане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК в 20:29 зафиксировала землетрясение на территории Казахстана. Подземные толчки ощущались в ущелье Алма-Арасан, передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 17 км на юг от Алматы на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения 8.8.

Магнитуда MPV 4.2.

Координаты эпицентра 43.06° с.ш. 76.89° в.д.

Глубина 10 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы, ущелье Алма-Арасан, 2 балла

Часом ранее сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК в 19:23 зафиксировала землетрясение в 903 км от Алматы.

Эпицентр землетрясения расположен в 903 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана.

Энергетический класс землетрясения 11.6.

Магнитуда MPV 5.2.

Координаты эпицентра 36.81° с.ш. 70.39° в.д.

Глубина 180 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

Ранее подземные толчки фиксировались в 854 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана.