Землетрясение произошло в 151 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 26 сентября в 00:33 по времени Алматы зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 151 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения 8.2.

Магнитуда MPV 3.5.

Координаты эпицентра 42.86° с.ш. 75.12° в.д.

Глубина 15 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет





Фото: cnbcfm.com