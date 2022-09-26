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    02:13, 26 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Землетрясение произошло в 151 км от Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 26 сентября в 00:33 по времени Алматы зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    Эпицентр землетрясения расположен в 151 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.

    Энергетический класс землетрясения 8.2.

    Магнитуда MPV 3.5.

    Координаты эпицентра 42.86° с.ш. 75.12° в.д.

    Глубина 15 км.

    Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет


    Фото: cnbcfm.com

    Теги:
    Природа Алматы Землетрясение Происшествия Происшествия, ЧС
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