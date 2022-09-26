02:13, 26 Сентябрь 2022 | GMT +6
Землетрясение произошло в 151 км от Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 26 сентября в 00:33 по времени Алматы зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».
Эпицентр землетрясения расположен в 151 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.
Энергетический класс землетрясения 8.2.
Магнитуда MPV 3.5.
Координаты эпицентра 42.86° с.ш. 75.12° в.д.
Глубина 15 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Фото: cnbcfm.com