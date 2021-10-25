Землетрясение произошло в 145 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 24 октября 2021г. в 21 час 57 мин зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 145 км на юго-восток от г. Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 9.0. Магнитуда MPV 3.8. Координаты эпицентра 42.39° с.ш. 78.29° в.д. Глубина 20 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».