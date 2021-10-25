РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:15, 25 Октябрь 2021 | GMT +6

    Землетрясение произошло в 145 км от Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 24 октября 2021г. в 21 час 57 мин зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    «Эпицентр землетрясения расположен в 145 км на юго-восток от г. Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 9.0. Магнитуда MPV 3.8. Координаты эпицентра 42.39° с.ш. 78.29° в.д. Глубина 20 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».


    Теги:
    Происшествия, ЧС Главная Алматы для mail.ru Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:39
    Карина Ибрагимова обеспечила себе медаль Азиады
    Сегодня, 17:24
    Не умею говорить «нет» - рекомендации психолога
    Сегодня, 16:48
    Более 100 тысяч доз вакцины против гриппа закупили в Акмолинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!