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Землетрясение произошло в 133 км от Алматы
11 Июля 2022 12:53

Землетрясение произошло в 133 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК в 11 часов 20 минут зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 133 км на юго-восток от г. Алматы, на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения 8.5. Магнитуда MPV 3.9. Координаты эпицентра 42.82° с.ш. 78.46° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.


Фото: www.semana.com



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