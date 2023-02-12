Землетрясение произошло в 128 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 11 февраля 2023 г. в 17 час 05 мин 28 сек зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 128 км на юг от г. Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 8.3. Магнитуда MPV 3.8. Координаты эпицентра 42.12° с.ш. 76.37° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - сообщили в СОМЭ.

Фото: static.vkurse.kz