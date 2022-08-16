16 Августа 2022 02:02

Землетрясение произошло в 125 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 16 августа в 00:24 по времени Алматы зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 125 км на юго-восток от города Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8.0. Магнитуда MPV 3.5. Координаты эпицентра 43.75° с.ш. 78.26° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».