20:44
16 Мая 2022 20:14
Землетрясение произошло в 124 км от Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций Министерства по чрезвычайным ситуациям РК в 17:02 часов зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».
«Эпицентр землетрясения расположен в 124 км на юго-восток от г. Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8.2. Магнитуда MPV 4.2. Координаты эпицентра 43.32° с.ш. 78.43° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».
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