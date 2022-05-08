8 Мая 2022 16:10

Землетрясение произошло в 114 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 114 км на север от города Алматы зафиксировано землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Сейсмологической опытно-методической экспедиции (СОМЭ).

«Сетью сейсмических станций СОМЭ Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана 8 мая 2022 года в 13 часов 31 минуту 21 секунду Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Энергетический класс землетрясения 8,7, магнитуда 4,4», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».