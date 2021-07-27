Землетрясение произошло в 110 км на восток от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 27 июля в 07:01 по Алматинскому времени в 110 км на восток от Алматы зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 110 км на восток от Алматы на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения 8.3.

Магнитуда MPV 3.6.

Координаты эпицентра 43.01° с.ш. 78.24° в.д.

Глубина 10 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет