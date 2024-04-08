Землетрясение произошло на юго-западе Японии

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в префектуре Миядзаки и других районах юго-запада Японии. Предупреждение о цунами объявлено не было, передает агентство Kazinform со ссылкой на Kyodo News.

Землетрясение было зафиксировано на уровне ниже 5 баллов по 7-балльной японской шкале интенсивности сейсмического события. Сообщений о пострадавших нет.

Эпицентр землетрясения находился у восточного побережья полуострова Осуми, на глубине 39 километров.

На атомной электростанции Сендай в префектуре Кагосима не было обнаружено никаких отклонений, согласно Kyushu Electric Power Co.

4 апреля землетрясение магнитудой 6,0 произошло на северо-востоке Японии и было зафиксировано на уровне 4 по японской шкале интенсивности сейсмического события в префектурах Ивате, Мияги и Фукусима.

2 апреля землетрясение магнитудой 6,0 произошло на северо-востоке Японии и было зафиксировано на уровне ниже 5 по японской шкале интенсивности сейсмического события в Хатинохе и Мисава в префектуре Аомори, а также в Мияко и Кудзи в префектуре Ивате.

Также в марте на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8 и было зафиксировано в префектуре Фукусима и во многих районах префектур Мияги, Ибараки и Тотиги.