Землетрясение произошло на юго-востоке Турции

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в районе Гёксун провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на TRT.

По информации Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), подземные толчки зарегистрированы в 11.22 по местному времени, очаг землетрясения залегал на глубине 8,48 километра.

Напомним, 6 февраля т.г. в Турции с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Ущерб, нанесенный Турции произошедшими в феврале землетрясениями, может превысить $100 млрд. Об этом сообщила официальный представитель Программы развития ООН в Турции Луиза Винтон.