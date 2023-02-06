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Землетрясение произошло на юге Казахстана

6 Февраля 2023, 19:53
Землетрясение произошло на юге Казахстана

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 6 февраля в 19:02 по времени Алматы зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 628 км на запад от Алматы на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения 11.7.

Магнитуда MPV 5.4.

Координаты эпицентра 42.72° с.ш. 69.24° в.д.

Глубина 5 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): поселок Темирлан 3 балла, Шымкент 2-3 балла, Тараз 2 балла.


Фото: www.aa.com.tr

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