Землетрясение произошло на юге Казахстана
6 Февраля 2023, 19:53
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 6 февраля в 19:02 по времени Алматы зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».
Эпицентр землетрясения расположен в 628 км на запад от Алматы на территории Казахстана.
Энергетический класс землетрясения 11.7.
Магнитуда MPV 5.4.
Координаты эпицентра 42.72° с.ш. 69.24° в.д.
Глубина 5 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): поселок Темирлан 3 балла, Шымкент 2-3 балла, Тараз 2 балла.
Фото: www.aa.com.tr
Читайте также
Новости партнеров
Популярное