Землетрясение произошло на юге Ирана
22 Июля 2018 17:14 141
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ТЕГЕРАН. КАЗИНФОРМ - На юге Ирана в городе Руйдар в 9:37 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 5,7 баллов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «ИРНА».
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Очаг землетрясения залегал на глубине 8 километров. Толчки зафиксированы в 130 км от города Бандар Аббас.
На место землетрясения отправлены медицинские группы и бригады спасателей. Сообщения о жертвах и разрушениях не поступали.
Отмечается, что 12 ноября 2017 года произошло землетрясение магнитудой 7,3 баллов в провинции Керманшах на западе Ирана, в результате которого погибли более 600 человек.
Ключевые слова: Иран,
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