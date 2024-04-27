РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:16, 27 Апрель 2024 | GMT +6

    Землетрясение произошло на востоке Казахстана

    землетрясение, ВКО
    Фото: СОМЭ

    Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК  в 7 часов 44 минуты зарегистрировано землетрясение. Об этом передает агентство Kazinform. 

    Эпицентр землетрясения расположен в 915 км на северо-восток от г. Алматы на территории Казахстана.

    Энергетический класс землетрясения 8.7. Магнитуда MPV 4.0. Координаты эпицентра 49.27° с.ш. 84.91° в.д. Глубина 20 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории Казахстана ощутимости нет.

    Как сообщалось, 24 апреля землетрясение ощутили жители села Тасбастау Зайсанского района Восточно-Казахстанской области — два балла.

    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Землетрясение Регионы Происшествия
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!