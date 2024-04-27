Землетрясение произошло на востоке Казахстана

Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК в 7 часов 44 минуты зарегистрировано землетрясение. Об этом передает агентство Kazinform.

Эпицентр землетрясения расположен в 915 км на северо-восток от г. Алматы на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения 8.7. Магнитуда MPV 4.0. Координаты эпицентра 49.27° с.ш. 84.91° в.д. Глубина 20 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории Казахстана ощутимости нет.

Как сообщалось, 24 апреля землетрясение ощутили жители села Тасбастау Зайсанского района Восточно-Казахстанской области — два балла.