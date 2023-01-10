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Землетрясение произошло на территории Китая

10 Января 2023, 14:03
Землетрясение произошло на территории Китая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 10 января 2023 года в 10 часов 10 минут 15 секунд алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 332 км на северо-восток от города Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 9.0. Магнитуда MPV 4.2. Координаты эпицентра 44.43° с.ш. 80.68° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

Ранее сообщалось, что землетрясение произошло в 25 км от Алматы.


Фото: images1.ynet.co.il


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