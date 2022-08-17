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Землетрясение произошло на территории Китая в 368 км от Алматы
17 Августа 2022 23:16

Землетрясение произошло на территории Китая в 368 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 17 августа в 22:23 по времени Алматы зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 368 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая . Энергетический класс землетрясения 9.1 . Магнитуда MPV 4.1 . Координаты эпицентра 42.38° с.ш. 81.27° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».


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