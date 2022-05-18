15:57
18 Мая 2022 15:16
Землетрясение произошло на территории Афганистана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 18 мая 2022 г. в 13:47 часов Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».
«Эпицентр землетрясения расположен в 831 км на юго-запад от г. Алматы на территории Афганистана. Энергетический класс землетрясения 11.2.
Магнитуда MPV 4.9. Координаты эпицентра 37.23° с.ш. 71.04° в.д.
Глубина 100 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».
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