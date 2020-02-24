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Землетрясение произошло на северо-западе Ирана: пострадали более 70 человек
24 Февраля 2020 14:43
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ХОЙ. ИРНА - КАЗИНФОРМ - Землетрясение произошло в городе Хой на северо-западе Ирана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.
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Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в пограничном районе между Ираном и Турцией, вблизи района Готур. Толчки были зафиксированы в 05:52 по времени UTC.
Эпицентр располагался в 141 км к западу от иранского города Тебриз и в 71 км к юго-востоку от турецкого города Озалп. Очаг залегал на глубине пяти км. Более 75 человек пострадали из-за землетрясения в Иране.
Ранее сообщалось, что в результате произошедшего в Иране землетрясения в турецкой провинции Ван погибли девять граждан Турции, 37 ранены. Состояние девяти раненых критическое
Ключевые слова: Происшествия, Иран,
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