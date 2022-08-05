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Землетрясение произошло на Каспии в 350 километрах от Актау
5 Августа 2022 00:25

Землетрясение произошло на Каспии в 350 километрах от Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Магнитуда землетрясения составила 3,1 балла, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

По информации Республиканского центра Сейсмологической службы при Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА), в акватории Каспия 3 августа на глубине 24 км был зарегистрирован подземный толчок магнитудой 3,1 балла. Координаты гипоцентра 40.50 N, 51.87 E.

Землетрясение произошло примерно в 350 км от Актау. Жертв и пострадавших не зафиксировано.


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