5 Августа 2022 00:25

Землетрясение произошло на Каспии в 350 километрах от Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Магнитуда землетрясения составила 3,1 балла, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

По информации Республиканского центра Сейсмологической службы при Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА), в акватории Каспия 3 августа на глубине 24 км был зарегистрирован подземный толчок магнитудой 3,1 балла. Координаты гипоцентра 40.50 N, 51.87 E.

Землетрясение произошло примерно в 350 км от Актау. Жертв и пострадавших не зафиксировано.