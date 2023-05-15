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Землетрясение произошло на Иссык-Куле

Редактор:  
Гульмира Байзакова
15 Мая 2023, 21:16
Землетрясение произошло на Иссык-Куле Фото: static.vkurse.kz

БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - В Иссык-Кульской области произошло землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

«На территории Кыргызстана 15 мая 2023 года в 14:00 по местному времени произошло землетрясение с силой в эпицентре 3 балла, K = 8.6, магнитуда (Mpv): 3.4, глубина (h): 22 kм», - говорится в сообщении ИнститутА сейсмологии НАН КР.

Очаг землетрясения располагается в горах Терскей Ала-Тоо, в 18 км к югу от с. Тамга, в 19 км к юго-западу от с. Барскоон, в 20 км к юго-востоку от с. Тосор.

В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения составила в селах Тамга, Барскоон, Тосор – около 3-х баллов.


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