Землетрясение произошло на Иссык-Куле

БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - В Иссык-Кульской области произошло землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

«На территории Кыргызстана 15 мая 2023 года в 14:00 по местному времени произошло землетрясение с силой в эпицентре 3 балла, K = 8.6, магнитуда (Mpv): 3.4, глубина (h): 22 kм», - говорится в сообщении ИнститутА сейсмологии НАН КР.

Очаг землетрясения располагается в горах Терскей Ала-Тоо, в 18 км к югу от с. Тамга, в 19 км к юго-западу от с. Барскоон, в 20 км к юго-востоку от с. Тосор.

В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения составила в селах Тамга, Барскоон, Тосор – около 3-х баллов.