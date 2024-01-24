Землетрясение произошло на границе Кыргызстана и Китая

Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК в 15 часов 43 минуты зарегистрировано землетрясение. Об этом передает агентство Kazinform.

Эпицентр землетрясения расположен в 272 км на юго-восток от г. Алматы на границе Кыргызстана и Китая.

Энергетический класс землетрясения 11.1. Магнитуда MPV 5.0. Координаты эпицентра 41.07° с.ш. 78.50° в.д. Глубина 15 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории РК ощутимости нет.