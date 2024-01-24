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    16:26, 24 Январь 2024 | GMT +6

    Землетрясение произошло на границе Кыргызстана и Китая

    землетрясение
    Фото: freepik

    Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК  в 15 часов 43 минуты зарегистрировано землетрясение. Об этом передает агентство Kazinform. 

    Эпицентр землетрясения расположен в 272 км на юго-восток от г. Алматы на границе Кыргызстана и Китая.

    Энергетический класс землетрясения 11.1. Магнитуда MPV 5.0. Координаты эпицентра 41.07° с.ш. 78.50° в.д. Глубина 15 км.

    Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории РК ощутимости нет.

    Теги:
    Китай Землетрясение Кыргызстан Мировые новости
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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