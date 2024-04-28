Землетрясение произошло на границе Казахстана и Китая

Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК в 4 часа 58 минут зарегистрировано землетрясение. Об этом передает агентство Kazinform.

Эпицентр землетрясения расположен в 320 км на северо-восток от г. Алматы на границе Китая и Казахстана.

Энергетический класс землетрясения 9.9. Магнитуда MPV 4.8. Координаты эпицентра 44.79° с.ш. 80.23° в.д. Глубина 10 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории Казахстана ощутимости нет.