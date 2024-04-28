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    07:39, 28 Апрель 2024 | GMT +6

    Землетрясение произошло на границе Казахстана и Китая

    землетрясение
    Фото: Анадолу

    Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК  в 4 часа 58 минут  зарегистрировано землетрясение. Об этом передает агентство Kazinform.

    Эпицентр землетрясения расположен в 320 км на северо-восток от г. Алматы на границе Китая и Казахстана.

    Энергетический класс землетрясения 9.9. Магнитуда MPV 4.8. Координаты эпицентра 44.79° с.ш. 80.23° в.д. Глубина 10 км.

    Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории Казахстана ощутимости нет.

    Теги:
    Китай Землетрясение Происшествия Мировые новости
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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