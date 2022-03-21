Землетрясение произошло на границе Узбекистана и Кыргызстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 21 марта 2022г. в 22 час 20 мин 41 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 480 км на запад от г. Алматы на границе Узбекистана и Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 10.4. Магнитуда MPV 4.6. Координаты эпицентра 42.21° с.ш. 71.21° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».