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Землетрясение произошло на границе Кыргызстана и Таджикистана

Малика Сафаргалиева
29 Марта 2023, 14:14
Землетрясение произошло на границе Кыргызстана и Таджикистана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В 682 км на юго-запад от Алматы на границе Кыргызстана и Таджикистана произошло землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция» АО «Национальный центр сейсмологических наблюдений и исследований».

Землетрясение зафиксировано 29 марта в 11:22 по времени Алматы.

Эпицентр землетрясения расположен в 682 км на юго-запад от Алматы на границе Кыргызстана и Таджикистана.
Энергетический класс землетрясения 9.9.
Магнитуда MPV 4.5.
Координаты эпицентра 39.41° с.ш. 70.51° в.д.
Глубина 5 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет


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