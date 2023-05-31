Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Землетрясение произошло на границе Кыргызстана и Китая

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
31 Мая 2023, 14:22
Землетрясение произошло на границе Кыргызстана и Китая Фото: Getty Images

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 31 мая в 13 часов 12 минут 46 секунд по алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 316 км на юг от г. Алматы на границе Кыргызстана и Китая. Энергетический класс землетрясения 10.9. Магнитуда MPV 4.9. Координаты эпицентра 40.37° с.ш. 77.14° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».


Китай   Кыргызстан   Мировые новости   Землетрясение  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина
Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина
В Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Скончался Бердибек Сапарбаев
Скончался Бердибек Сапарбаев
Лихорадку денге выявили у жителя Павлодара после поездки в Таиланд
Лихорадку денге выявили у жителя Павлодара после поездки в Таиланд
Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Назначен новый министр по ЧС Казахстана
Назначен новый министр по ЧС Казахстана
Где отдохнуть в Туркестанской области
Где отдохнуть в Туркестанской области
Дональду Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам в деле о секретных документах
Дональду Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам в деле о секретных документах
В Астане увеличили давление подачи воды
В Астане увеличили давление подачи воды