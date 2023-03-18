Землетрясение произошло на границе Китая и Таджикистана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 598 км на юго-запад от Алматы на границе Китая и Таджикистана произошло землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция» АО «Национальный центр сейсмологических наблюдений и исследований».
Землетрясение произошло 18 марта в 00:19 по времени Алматы.
Эпицентр землетрясения расположен в 598 км на юго-запад от Алматы на границе Китая и Таджикистана.
Энергетический класс землетрясения 10.7.
Магнитуда MPV 4.6.
Координаты эпицентра 38.12° с.ш. 74.58° в.д.
Глубина 20 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Ранее казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Кыргызстане, в 174 км на юг от Алматы.
Фото: aa.com.tr