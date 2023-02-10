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Землетрясение произошло на границе Казахстана и России

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
10 Февраля 2023, 19:47
Землетрясение произошло на границе Казахстана и России

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 10 февраля 2023г. в 18 час 35 мин по алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 928 км на северо-восток от города Алматы на границе Казахстана и России. Энергетический класс землетрясения 9.8. Магнитуда MPV 4.4. Координаты эпицентра 49.06° с.ш. 85.45° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

Фото: static.vkurse.kz


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