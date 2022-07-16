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Землетрясение произошло на границе Казахстана и Китая
16 Июля 2022 18:35

Землетрясение произошло на границе Казахстана и Китая

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 16 июля 2022 года в 17 час 30 мин 48 сек зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 829 км на северо-восток от г. Алматы на границе Казахстана и Китая. Энергетический класс землетрясения 11.0. Магнитуда MPV 4.7. Координаты эпицентра 47.27° с.ш. 85.74° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): г. Зайсан, с. Курчум - 2 балла», - сообщили в СОМЭ.


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