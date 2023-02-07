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    Землетрясение повредило археологические памятники Сирии

    7 Февраля 2023, 22:18

    АММАН. КАЗИНФОРМ - Несколько сирийских археологических памятников, в том числе знаменитая цитадель в городе Алеппо, повреждены в результате землетрясения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Главное управление древностей и музеев Сирии.

    «Части османской мельницы внутри цитадели Алеппо рухнули, а секции северо-восточных оборонительных стен треснули и развалились», - сообщается в заявлении управления.

    Части купола минарета мечети Айюбидов внутри цитадели отвалились, был поврежден вход в замок, в том числе вход в мамлюкскую оборонительную башню.

    Также повреждены некоторые музейные экспонаты внутри выставочного хранилища, а на фасаде Национального музея в Алеппо появились трещины.


    Ранее сообщалось, что число жертв землетрясения в Сирии возросло до 812 человек.

    Автор:

    Арсен Утешев

    Сирия Мировые новости Землетрясение
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