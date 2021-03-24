Землетрясение почувствовали жители Талдыкоргана и Текели

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 13 часов 3 минуты зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 249 км на северо-восток от г. Алматы на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения 11.2. Магнитуда MPV 5.2. Координаты эпицентра 44.83° с.ш. 79.05° в.д. Глубина 15 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Талдыкорган, Текели -2-3 балла.