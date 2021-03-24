РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:09, 24 Март 2021 | GMT +6

    Землетрясение почувствовали жители Талдыкоргана и Текели

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 13 часов 3 минуты зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Эпицентр землетрясения расположен в 249 км на северо-восток от г. Алматы на территории Казахстана.

    Энергетический класс землетрясения 11.2. Магнитуда MPV 5.2. Координаты эпицентра 44.83° с.ш. 79.05° в.д. Глубина 15 км.

    Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Талдыкорган, Текели -2-3 балла.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Главная Алматинская область для mail.ru Происшествия
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!