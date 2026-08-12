Землетрясение ощутили в Алматы

12 августа в 12:14 по времени Астаны сеть сейсмических станций Национального научного центра сейсмологических исследований и информации МЧС РК зарегистрировала землетрясение, передает Kazinform.

По данным специалистов, подземные толчки ощущались в Алматы силой 2 балла.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

МЧС предупреждает о том, что необходимо продумать заранее 10 простых шагов при землетрясении.

Сохраняйте спокойствие, НЕ ПАНИКУЙТЕ! Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков; Отойдите от мебели, окна, люстры; Найдите надежное крепкое укрытие:

если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен; Покиньте помещение

( в многоэтажных домах- после прекращения толчков); Отключите воду, газ электричество; Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее); Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев; Будьте готовы к повторным толчкам; Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

Ранее сообщалось, что землетрясение произошло в приграничной зоне Кыргызстана и Таджикистана.