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    Землетрясение ощутили в Алматы

    12 августа в 12:14 по времени Астаны сеть сейсмических станций Национального научного центра сейсмологических исследований и информации МЧС РК зарегистрировала землетрясение, передает Kazinform.

    землетрясение
    Фото: Anadolu

    По данным специалистов, подземные толчки ощущались в Алматы силой 2 балла.

    Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

    МЧС предупреждает о том, что необходимо продумать заранее 10 простых шагов при землетрясении.

    1. Сохраняйте спокойствие, НЕ ПАНИКУЙТЕ!
    2. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
    3. Отойдите от мебели, окна, люстры;
    4. Найдите надежное крепкое укрытие:
      если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен;
    5. Покиньте помещение 
      ( в многоэтажных домах- после прекращения толчков);
    6. Отключите воду, газ электричество;
    7. Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
    8. Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
    9. Будьте готовы к повторным толчкам;
    10. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

    Ранее сообщалось, что землетрясение произошло в приграничной зоне Кыргызстана и Таджикистана.

    Землетрясение Алматы Землетрясение Алматы
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор