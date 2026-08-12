Землетрясение ощутили в Алматы
12 августа в 12:14 по времени Астаны сеть сейсмических станций Национального научного центра сейсмологических исследований и информации МЧС РК зарегистрировала землетрясение, передает Kazinform.
По данным специалистов, подземные толчки ощущались в Алматы силой 2 балла.
Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
МЧС предупреждает о том, что необходимо продумать заранее 10 простых шагов при землетрясении.
- Сохраняйте спокойствие, НЕ ПАНИКУЙТЕ!
- Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
- Отойдите от мебели, окна, люстры;
- Найдите надежное крепкое укрытие:
если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен;
- Покиньте помещение
( в многоэтажных домах- после прекращения толчков);
- Отключите воду, газ электричество;
- Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
- Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
- Будьте готовы к повторным толчкам;
- Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
Ранее сообщалось, что землетрясение произошло в приграничной зоне Кыргызстана и Таджикистана.