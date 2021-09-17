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    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:00, 17 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Землетрясение ощутимостью в 2-3 балла произошло в 133 километрах от Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в 04.07 по времени Алматы, передает МИА «Казинформ».

    «Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 17 сентября 2021г. в 04 час 07 мин 57 сек Алматинского времени (16 сентября 2021г. в 22 час 07 мин 57 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 133 км на восток от Алматы на территории Казахстана», - говорится в сообщении СОМЭ.
    Энергетический класс землетрясения 9.3 .
    Магнитуда MPV 3.9 .
    Координаты эпицентра 42.98° с.ш. 78.51° в.д.
    Глубина 15 км.
    Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): п. Саты 2-3 балла.


    Теги:
    Землетрясение Происшествия, ЧС Алматинская область
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