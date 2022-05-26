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26 Мая 2022 22:16
Землетрясение ощутили жители Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 26 мая 2022 г. в 21 час 50 мин 36 сек зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».
«Эпицентр землетрясения расположен в 71 км на северо-восток от г. Алматы на границе Казахстана и Кыргызстана . Энергетический класс землетрясения 11.1 . Магнитуда MPV 5.5 . Координаты эпицентра 42.87° с.ш. 77.66° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы 2-3 балла «, - сообщили в СОМЭ.
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