26 Мая 2022 22:16

Землетрясение ощутили жители Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 26 мая 2022 г. в 21 час 50 мин 36 сек зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 71 км на северо-восток от г. Алматы на границе Казахстана и Кыргызстана . Энергетический класс землетрясения 11.1 . Магнитуда MPV 5.5 . Координаты эпицентра 42.87° с.ш. 77.66° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы 2-3 балла «, - сообщили в СОМЭ.