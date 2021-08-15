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Землетрясение ощутили жители Алматинской области
15 Августа 2021 15:26
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 15 августа 2021 г. в 12 час 52 мин 45 сек зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».
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«Эпицентр землетрясения расположен в 97 км на северо-запад от г. Алматы на территории Казахстана . Энергетический класс землетрясения 9.1 . Магнитуда MPV 4.5 . Координаты эпицентра 43.99° с.ш. 76.38° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Курты 2 балла «, - говорится в сообщении СОМЭ.
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