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Землетрясение ощутили в Алматинской области
16 Октября 2018 08:37 228
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 8 часов 10 минут зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».
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Эпицентр землетрясения расположен в 452 км на северо-восток от города Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения 12.9. Магнитуда MPV 5.6. Координаты эпицентра 44.40° с.ш. 82.27° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Шалкаде, Кетмень, Нарынкол 2 балла.
Ключевые слова: Алматинская область, Происшествия,
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