Землетрясение ощутили в Алматинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 8 часов 10 минут зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 452 км на северо-восток от города Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 12.9. Магнитуда MPV 5.6. Координаты эпицентра 44.40° с.ш. 82.27° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Шалкаде, Кетмень, Нарынкол 2 балла.