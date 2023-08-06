Землетрясение обрушило 126 зданий на востоке Китая: десятки людей пострадали

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – 21 человек пострадал в результате землетрясения магнитудой 5,5, произошедшего 6 августа в 02:33 ч. по пекинскому времени в провинции Шаньдун на востоке Китая. Об этом сообщает провинциальное управление по чрезвычайным ситуациям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным китайского сейсмологического центра, свыше 50 афтершоков было зафиксировано после сильного землетрясения в уезде Пинъюань города Дэчжоу провинции Шаньдун. Магнитуда толчков после землетрясения составила 3,0 и ниже.

По состоянию на 8:00 ч. по пекинскому времени, в зоне землетрясения 21 человек получил ранения, обрушилось около 126 зданий.

Движение поездов в провинции Шаньдун в воскресенье частично приостановлено после землетрясения.

По данным местных властей, системы связи и энергоснабжения работают в обычном режиме, утечки из нефте-и газопроводов не выявлены.

Провинциальные власти запустили меры экстренного реагирования. В эпицентр землетрясения направлены пожарно-спасательные отряды.