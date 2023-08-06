РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:36, 06 Август 2023 | GMT +6

    Землетрясение обрушило 126 зданий на востоке Китая: десятки людей пострадали

    None
    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – 21 человек пострадал в результате землетрясения магнитудой 5,5, произошедшего 6 августа в 02:33 ч. по пекинскому времени в провинции Шаньдун на востоке Китая. Об этом сообщает провинциальное управление по чрезвычайным ситуациям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным китайского сейсмологического центра, свыше 50 афтершоков было зафиксировано после сильного землетрясения в уезде Пинъюань города Дэчжоу провинции Шаньдун. Магнитуда толчков после землетрясения составила 3,0 и ниже.

    По состоянию на 8:00 ч. по пекинскому времени, в зоне землетрясения 21 человек получил ранения, обрушилось около 126 зданий.

    Движение поездов в провинции Шаньдун в воскресенье частично приостановлено после землетрясения.

    По данным местных властей, системы связи и энергоснабжения работают в обычном режиме, утечки из нефте-и газопроводов не выявлены.

    Провинциальные власти запустили меры экстренного реагирования. В эпицентр землетрясения направлены пожарно-спасательные отряды.


    Теги:
    Землетрясение Китай Мировые новости Главная для mail.ru
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:58
    Юлия Путинцева обыграла россиянку на турнире в Пекине
    Сегодня, 17:36
    Информация о мусорном коллапсе в Атырау не соответствует действительности - акимат
    Сегодня, 17:19
    Мужчина взобрался на мост в Семее
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!